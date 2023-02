Uncoupled | Showtime ordina la seconda stagione della serie tv Netflix

...di produrre una seconda stagione è stata decisa didopo che il marchio sta puntando ad un nuovo rilancio dei suoi contenuti mainstraem e popolari. Dopo la cancellazione didopo ...Sperate chesalviFatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social. Trovate tutte le notizie relative alla serie tv nella nostra scheda .

Uncoupled: Showtime salverà la serie tv con Neil Patrick Harris BadTaste.it TV

Uncoupled: Showtime salva la serie dopo la cancellazione su Netflix ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Uncoupled risorge, la stagione 2 sarà firmata Showtime dopo la cancellazione Netflix - Gay.it Gay.it

Uncoupled, Netflix cancella la serie dopo una sola stagione - Gay.it Gay.it

Lasciami entrare – Trailer ufficiale per la serie di Showtime ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

US cable network Showtime has rescued Neil Patrick Harris-led comedy Uncoupled following its cancellation by Netflix.Un vero e proprio colpo di scena. Poche settimane dopo la cancellazione da parte di Netflix, Uncoupled è stata salvata da Showtime, con una stagione 2 che andrà in onda su Paramount+. Lo show ideato ...