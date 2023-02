Una signora con problemi psichici si toglie la vita in RSA

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Una notizia drammatica che purtroppo spiega con la durezza della realtà la necessità di cambiare le cose”. La notizia è quella di una donna di 67 anni di Ercolano che si è tolta lagettandosi dalla finestra della RSA vicino a Salerno in cui era ospite. Soffriva die già altre volte aveva tentato il suicidio. Il commento, invece, è del Comitato Diritto alla cura che ha presentato, un mese fa, la Proposta di legge popolare sul diritto alla cura per i malati con patologie disabilitanti gravi e gravissime di ordine neurologico, psichico e sensoriale. “Queste – dicono al Comitato – sono morti annunciate”. Perché? “Perché – rispondono – per quanto il personale possa essere attento e scrupoloso, in strutture come le RSA chi soffre di patologie psichiche o neurologiche non può avere le ...