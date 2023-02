Una cena per due completamente gratis?Si può! Scopri come

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unaper duegratis? E’ possibile, a Montemesola, semplicemente scattando una foto! E’ stata inaugurata ieri mattina la panchina degli innamorati, installata nel sottopasso della scalinata di San Michele Arcangelo, appositamente allestito per l’occasione. Un modo, per l’Amministrazione Comunale, di celebrare l’amore per il proprio paese in occasione di San Valentino. La panchina è così diventata un set fotografico per le coppie che vorranno immortalarsi in un selfie o in una foto. Lo srio, infatti, è decisamente suggestivo. Cuori realizzati all’uncinetto dalle uncinettine, scritte e disegni ad opera di Francesco Cassanelli e la panchina realizzata dai due artigiani locali Michele Zigrino ed Eugenio Enriquez, con alle spalle uno scorcio panoramico mozzafiato. Il contest fotografico che vede in palio una ...

Le stime di Coldiretti per la festa degli innamorati che fa segnare un ritorno ai livelli pre-Covid per quanto riguarda le attività di ristorazione, con una spesa stimata in oltre 200 milioni di euro.Ma c’è anche un ulteriore 14% che è ancora indeciso se celebrare la festa degli innamorati, e che potrebbe optare per una cena o un regalo last minute. Del 58% che non partecipa a San Valentino, il 43 ...