“Una cattedra in direzione ostinata e contraria” Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Inviato da Michele Canalini - Ostinati e in, per parafrasare De André, sono oggi gli insegnanti. Non si può che essere ostinati nell’atto di entrare in un’aula e sapere di essere rimasti una delle pochissime istituzioni che si assumono la responsabilità di fronteggiare la fragilità dei giovani. L'articolo .