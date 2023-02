Una capra inetta | meglio Elly Schlein Sgarbi di piombo | come umilia la Ferragni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Vittorioun fiume in piena. Il sottosegretario alla Cultura boccia una volta per tutte Sanremo: "Miserabile, insensato, insignificante, infantile. Niente musica né canzoni, non resta in mente nulla". Quanto basta a mandare "a casa" i vertici Rai. "Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capreFedez e, che non sanno parlare", tuona il deputato chiedendo che si passi a una svolta definitiva. Per non parlare poi del gesto di Fedez che in diretta ha strappato la foto di Galeazzo Bignami. "Un attacco infantile, andrebbe impedito sul piano deontologico dalla Rai. Perché consentire che un uomo di governo sia irriso da Fedez? - si chiede sulle colonne de La Stampa -. Un livello di politica troppo basso". Da qui i voti, con...