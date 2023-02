Un posto al sole | anticipazioni 13 febbraio 2023 | la decisione di Cerruti

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unalinaugurerà una nuova settimana di programmazione all'insegna delle decisioni importanti ed inaspettate. Per Salvatore, infatti, come segnalano ledi lunedì 13, sarà tempo di scelte. Intanto, Silvia sarà molto preoccupata per il destino del Vulcano. Il locale, infatti, da quando è finito nel mirino degli haters a causa della denuncia di Alice Pergolesi ai danni di Nunzio Cammarota, si è progressivamente svuotato. Sui social, Silvia è stata accusata di aver favorito lo chef quando avrebbe dovuto licenziarlo, e di aver licenziato la figlia di Elena. Nonostante Alice abbia ritirato la querela ai danni di Nunzio, la situazione non è cambiata e la Graziani sta cercando di correre ai ripari. La donna ha chiesto a Giancarlo di svincolare ...