Un marito | Di cosa tratta l’opera teatrale di Italo Svevo in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unche nel primo pomeriggio di Rai 5, per la precisione ore 16, di lunedì 13 febbraio, terrà compagnia il pubblico. Commedia molto profe particolare, emblema del 900 italiano, ecco di. Una storia di apparenze in UnUndiproposta in una particolare versione da Rai 5. Sidi una trama fitta, apparentemente superficiale. Ma dietro la storia di tradimenti, di uccisioni di mogli e corna presunte, si nasconde l’anima tormentata che ha rappresentato tutto il 1900. Con questa opera disi supera alla grande la presenza doppia del teatro pirandelliano, delle maschere, per raggiungere la ...