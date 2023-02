Un inedito Vauro si schiera in difesa di Berlusconi | «Ha detto la verità su Zelensky | lo bacerei in bocca»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Prima un siparietto con Francesco Storace, volto storico della destra italiana, che condanna la frase di Fedez e J-Ax, «Giorgia legalizzala», pronunciata sul palco dell’Ariston. «Ah Stora’ quante ce ne siamo fatte di canne insieme sotto i ponti e adesso ti scandalizzi», lo punzecchiaSenesi, semplicemente noto come. Poi, il vignettista, rievocando l’immagine del bacio tra Rosa Chemical e il marito di Chiara Ferragni, prende le difese del leader di Forza Italia che, nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, ha criticato Volodymyr: «Se fosse qui Silvio, ioinSilvio. Hauna sacrosanta, non so per quale motivo. Ma hala sacrosanta ...

... Egonu e il razzismo Italia popolo che accoglie' 'No a Zelensky a Sanremo', l'fronte contro l'ospitata al Festival: da Salvini a Grillo, da Di Battista aFabio Fazio: "Non so perché i ...Durissima la pozione del fumettistaSenesi ad AdnKronos : "Trovo che sia una scelta squallida, Zelensky è il leader di un paese in guerra, il mainstream italiano lo continua a dipingere come l'...

Un inedito Vauro si schiera in difesa di Berlusconi: «Ha detto la ... Open

“No a Zelensky a Sanremo”, l’inedito fronte contro l’ospitata al Festival: da Salvi... Il Riformista

Sanremo 2023, l’Ariston si inchina ad Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri imusicfun.it

Arresto Matteo Messina Denaro, modifiche in tv del 16 gennaio 2023: speciali su Rai 1 e NOVE Tvblog

Guerre vere, false paci e diplomazia muta – La Bottega del Barbieri La Bottega del Barbieri

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni al nuovo attacco di Silvio Berlusconi sulla politica estera. A stretto giro, Palazzo Chigi ha diramato una nota che blocca sul nascere ogni ipote ...Fronte più o meno compatto, sicuramente eterogeneo, anche sorprendente a scorrerne i nomi uno dopo l’altro: è quello che ...