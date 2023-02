Un disco per San Valentino per la ricorrenza del 14 febbraio 2023

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Milano. Il 14è il giorno di San, la festa degli innamorati e di chi si vuole bene, un appuntamento per il quale si è disposti anche a svenarsi, pur di fare bella figura; regalare unin questa specialeè un pensiero che, a differenza di una cena a lume di candela, fiori, cioccolatini o quant’altro, rimane nel tempo a ricordo di un giorno tanto atteso. Quali possono essere i dischi da regalare? La risposta è nelle proposte vagliate fra quelle disponibili in questo periodo. La doppia compilation a tema “Love” di Radio Italia è la più indicata perchè la celebra con 32 grandi hits italiane interpretate da alcuni dei migliori artisti della musica italiana di oggi: un regalo perfetto per le persone che si amano, con le note, fra le altre, di “Notti blu” di Alessandra ...