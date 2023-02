Umbria | concorso per abbellire i balconi

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il verde come valore sia estetico che ambientale: ilche premia il più bel balcone fiorito, sensibilizzando i cittadini sulla grande importanza del verde nel contesto urbano PERUGIA ? “Maggio in fiore”: si chiama così ilpromosso dal Comune di Deruta perattraverso ornamenti floreali i, i davanzali e le vetrine della città. Valorizzare il verde e, al contempo, il patrimonio ambientale, stimolando la cultura del bello e coinvolgendo tutta la cittadinanza è la finalità del, cui ci si può iscrivere entro il 15 aprile 2023. Gli allestimenti floreali dovranno essere ubicati suprospicienti all’esterno e sulla pubblica via; su davanzali; su vetrine all’interno e all’esterno dei locali. Gli allestimenti andranno realizzati entro il 31 ...