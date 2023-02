Ultim’ora Juve | inchiesta plusvalenze | decisione ufficiale di Sandulli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ormai due mesi fa, nel bel mezzo del Mondiale in Qatar, in Italia è scoppiato un vero e proprio caos in merito alla questione, con lantus condannata e penalizzata con 15 punti in campionato per via di numerose intercettazioni compromettenti da parte dei dirigenti bianconeri. Per attendere la sentenza definitiva, però, bisognerà aspettare prima il ricorso del club bianconero che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. Intanto, il vicepresidente del secondo Collegio di Garanzia dello Sportsi è autosospeso dalla sua carica con effetto immediato. Lo stesso, qualche settimana fa, aveva rilasciato alcune dichiarazioni su organi di stampa in merito alla sentenza che ha condannato la Vecchia Signora al -15. Dichiarazioni che in una nota del 3 febbraio il Collegio di Garanzia ...