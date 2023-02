Ultime Notizie – Ucraina-Russia | le ultime news di oggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una persona ha perso al vita nella notte a Kherson nell’attacco russo che ha preso di mira la linea ferroviaria e cinque aree della città. Lo riporta l’emittenteSuspilne aggiungendo che l’attacco russo ha impeditoai treni da Leopoli e da Kiev di raggiungere Kherson. I binari sono stati danneggiati e quindi i treni sono costretti a fermarsi a Mykolaiv, dove i viaggiatori proseguono in bus verso Kherson. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione