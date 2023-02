Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Kiev | “Berlusconi bacia mani insanguinate di Putin”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con le sue “assurde accuse” al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Silvio“tenta dire ledi” come fece con Gheddafi e “incoraggia laa continuare i suoi crimini”. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko commenta così l’ultima uscita del leader di Forza Italia, esprimendo “apprezzamento per la pronta risposta di Giorgia Meloni” a sostegno di. In un post su Facebook, Nikolenko ricorda di aver lavorato nel 2010 presso l’ambasciatain Libia: “Ricordo bene quando l’allora presidente del Consiglio Silviovolò per incontrare Muammar Gheddafi. Durante una cerimonia ufficiale alla presenza delle telecamerabaciò le ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Allarme di Kiev: Mosca usa palloni-spia in Ucraina Corriere della Sera

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio, ultime notizie. Il sondaggista Noto: «Ecco l’impatto ... Il Sole 24 ORE

Il disagio di Meloni per le dichiarazioni di Berlusconi. I suoi: «Vittima di fake news di Mosca» Corriere della Sera

Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Crolla l'affluenza, seggi aperti fino alle 15. LIVE Sky Tg24

C'è una sorprendente statistica che lega Rabiot e Vlahovic e riguarda le marcature messe a segno in questa stagione. Ieri, una rete del centrocampista francese ha permesso alla Juventus di ottenere ...In teoria no. Nella pratica resta da vedere. Gli esperti non nascondono la preoccupazione soprattutto nelle ultime ore: l’oggetto abbattuto domenica pomeriggio sopra il lago Huron — tra Usa e Canada — ...