Ultime Notizie – Ucraina | Kadyrov | “Papa troppo vecchio perché mi offenda con lui”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023)Francesco ”è un uomo” per offendersi con lui, anche dopo le sue parole sulla crudeltà dei ceceni. Lo ha detto il leader ceceno Ramzanintervistato dalla televisione russa Rossiya 1, affermando che ”possiamo dire che è. Qualcuno gli ha detto ‘dillo”’. Insomma, ha aggiunto, il Pontefice ”non è una persona indipendente.ciò che lui permette oggi non è accettato da nessuna parte nella religione, anzi è contro la religione. Di cosa possiamo parlare se dice queste cose su di noi?”.ha quindi sostenuto che “i guerrieri sono le persone più gentili,si sacrificano per il bene degli altri”. MaFrancesco ”non lo capisce – prosegue il leader ceceno – Ha vissuto da qualche parte in un ...