Ultime Notizie – Test rapidi covid | Palù contro Crisanti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il presidente dell’Aifa, Giorgio, attacca il microbiologo Andrea, conandone lo studio sull’attendibilità dei tamponiper-19, alla base dell’esposto diche ha portato all’inchiesta della Procura di Padova sull’affidabilità deiacquistati dalla Regione Veneto nel 2020. Lo studio firmato, tra gli altri, da“non può in alcun modo essere assunto né come dato scientifico né come opinione di esperto. Trattasi in realtà di informazione inattendibile e non scientifica”, è il giudizio diin una consulenza – riporta il ‘Corriere della Sera’ – emersa dall’inchiesta.difende l’operato dei vertici di allora di Azienda zero e smonta la ...