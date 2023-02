Ultime Notizie Serie A | Operazione riuscita per Hateboer | i voti del tridente della Juve

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Atalanta,l’al crociato diper il crociato di: per l’esterno dell’Atalanta inizia ora la riabilitazione, ma la stagione è finita., come è andato il? Idi Chiesa, Di Maria e Vlahovic Le pagelle di Chiesa, Di Maria e Vlahovic: eccome come è andato il debutto delSassuolo-Berardi, Dionisi preoccupato: le condizioni Il Sassuolo trova un punto prezioso a Udine ma non può sorridere del tutto visto ...