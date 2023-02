Ultime Notizie Roma del 13-02-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno politica in apertura elezioni regionali 2020 III vittoria del centrodestra con i candidati Francesco Rocca nel Lazio Attilio Fontana in Lombardia che si avviano ora verso una netta conferma tutto quanto emerge dai dati forniti dalla quinta proiezione nel Lazio Rocca al 55,9% il candidato di centro-sinistra Alessio D’Amato al 32,4% la candidatura del MoVimento 5 Stelle Donatella Bianchi al 11,6% infine la candidata Sonia pecorilli del Partito Comunista Italiano al 1% in Lombardia invece il secondo la coalizione in sostegno del candidato presidente del centrodestra fontana e al 55,6% il candidato del 54,3% Pierfrancesco majorino candidato del centrosinistra al 33,9% la candidata sostenuta dal terzo Polo Letizia al 10,4% la candidata di unione Popolare ...