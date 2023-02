Ultime Notizie Roma del 13-02-2023 ore 19 | 10

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana andiamo in Ucraina il consigliere del presidente dell’INPS chi commenta Repubblica alle dichiarazioni di ieri del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa barattare dell’Italia con la sua amicizia con Putin e le sue parole sono un danno per l’Italia sottolinea il consigliere Che aggiunge Giatti la maschera indica pubblicamente di essere a favore del genio civile del Popolo ucraino molto dura anche l’aria del portavoce del Ministero degli Esteri ucraino Oleg nikolenko che su Facebook scrive le cose insensate di Berlusconi contro tedeschi sono un tentativo di baciare le mani di Putin e insanguinate fino ai gomiti un tentativo di dimostrare la sua lealtà Il dittatore Russo nikolenko ricordo anche di ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Il lancio del Samsung Galaxy A34 5G e del Galaxy A 54 5G si avvicina sempre più. Come abbiamo visto nellesettimane ci sono state varie fughe die indiscrezioni che hanno rivelato molti dettagli sui due dispositivi e ora sono giunte altresul Galaxy A34 che confermano per buona ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Gli Usa ai cittadini americani: «Lasciate la... Corriere della Sera

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Elezioni regionali 2023, in Lombardia e Lazio vince il centrodestra. FdI prende più voti di Lega e FI insieme Corriere della Sera

Elezioni Lazio e Lombardia. Decision desk Quorum: Rocca e Fontana eletti presidenti. LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio, ultime notizie. Fontana e Rocca sopra il 50%. Meloni: ... Il Sole 24 ORE

“La società Vela, su indicazione dell’Amministrazione comunale, ha visto espandere negli ultimi anni i propri compiti istituzionali, arricchendo sempre più il proprio campo di azione, ...Fedez, dove ci eravamo lasciati L’ultima apparizione del rapper è stata quella controversa dell’ultima serata di Sanremo, quando Rosa Chemical ha improvvisato un twerk sulle sue gambe per poi ...