Ultime Notizie Roma del 13-02-2023 ore 18 | 10

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno elezioni regionali 2003 Francesco Rocca avanti nel Lazio Attilio Fontana in vantaggio in Lombardia sono le indicazioni fornite dai exit poll relativi al voto nell’occhio in testa del candidato del centrodestra Rocca con circa il 54% mentre Alessio D’Amato per il centro-sinistra e tra il 30 e 34% sicuro Donatella Bianchi per il MoVimento 5 Stelle con il 10 14% e Rosa Rinaldi per un Popolare una forchetta tra l’uno e il 3% la copertura del campione del 80% in Lombardia il candidato del centrodestra fontana in testa tra i 49 53% il candidato di centro-sinistra Pier Francesco Maiori tra il 33 e 37% la candidata del terzo Polo Letizia Moratti tra il 9,5 il 13,5% infine la candidata di un anno e Popolari e Mara ghidorsi e tra l’uno e il 100 atleti al 43,49% nel Lazio questo il dato parziale ...