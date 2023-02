Ultime Notizie Roma del 13-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in sud della Lombardia i seggi sono stati riaperte le 7 per le elezioni regionali gli aventi diritto al voto potranno recarsi alle urne fino alle 15 subito dopo avrà inizio lo scrutinio 9254 le sezioni per via in un totale di 1504 comuni e 5306 le sezioni per il Lazio su divisa in 378 comuni in totale sono circa 12 milioni di elettori chiamati al voto nel le due regioni non è la prima volta che tentiamo Talia pelli sono stati già fatti dal dipartimento di stato più di una volta recentemente Quindi non c’è niente di nuovo l’ha detto il portavoce del Cremlino dmitri peskov come invito dell’ambasciata americana e connazionale lasciare immediatamente la Russia per il rischio di detenzione illegali lo riferisce l’agenzia Ria novosti l’ambasciata di Washington mostra chiesto ...