Ultime Notizie Roma del 13-02-2023 ore 11 | 10

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dailynews radiogiornale con Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco via Ale in studio se già aperti anche oggi dalle 7 alle 15 per le elezioni regionali Lombardia e Lazio poi gli exit poll risultati affluenza di dimezzata alle 23 di ieri ha votato il 29% Degli elettori Stone elezioni importanti andate a votare ha detto ieri il presidente meloni uscendo dal suo seggio afanno discutere in Italia le parole del leader di Forza Italia sul presidente ucraino da premier non avrei incontrato tedeschi lo giudico molto negativamente ha fermato Berlusconi criticando Lidl ucraino ma anche il presidente meloni Forza Italia precisa che il sostegno a chi non è mai stato in dubbio PD e terzo Polo attaccano così pisola l’Italia silenzio da Movimento 5 Stelle e lega i soldati russi al fronte stanno morendo il numero mai così alto ...