Ultime Notizie Roma del 13-02-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 13 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale ledi oggi elezioni Lombardia Lazio Crolla la fluenza ferma rispettivamente al 31,78% e 26,26 oggi seggi aperti dalle 7 alle 15 al termine delle operazioni di voto avrà subito inizio lo scrutinio nel 2018 Ma si votava solo di domenica aveva votato rispettivamente al 73 11 e il 66,55% entro quest’anno ci ha Frank e Remo dalla Russia a Fronte del 40% del gas che acquistavano mosca nel 2021 del 16% registrato lo scorso anno dal prossimo anno potremo fornire anche altri paesi è poco tempo diventeremo alla 1 del gas europeo anche grazie più del tappa a zero lo dice in un’intervista al Messaggero il Ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso prima di partire per la missione in Azerbaijan con i due rigassificatori di Piombino e Ravenna là di prima dell’estate e ...