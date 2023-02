Ultime Notizie – Regionali Lazio 2023 | D’Amato oltre il 50% a Roma centro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ildiin controtendenza rispetto ai risultati elettorali nel. Quando è stato scrutinato quasi l’80% dei seggi (130 su 164), secondo i dati indicativi pubblicati sul sito del Campidoglio, il candidato delsinistra Alessioè il più votato nel municipio I con il 50,14% mentre il neoeletto Francesco Rocca nel cuore della Capitale è secondo per preferenze con il 39,43%. A seguire la candidata M5s Donatella Bianchi con l’8,42%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione