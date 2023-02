Ultime Notizie – Pensioni | governo studia anticipo 4 mesi a figlio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) ?Ilstando la possibilità di valorizzare la maternità per l’accesso a tutte le forme di pensionamento al netto di quanto sarà previsto per Opzione donna che avrà un altro canale: per ora l’ipotesi è quella di prevedere 4di. Un intervento che equivarrebbe, nella peggiore delle ipotesi, a 700 mln di spesa e che sarà al centro di un incontro di valutazione con il Mef con cui il ministro del lavoro Marina Calderone è in stretto contatto. E’ questa, secondo quanto spiegano i sindacati, l’ipotesi messa sul tavolo oggi dalnel corso dell’incontro tra il sottosegretario Claudio Durigon e Cgil, Cisl , Uil e Ugl. La possibilità di anticipare il pensionamento di 4è già nelle possibilità delle donne come previsto dalla ...

TEMI: Barbara Zilli casa per l'europa gemona informagiovani gemonafvggemonaPettirossi catturati e maltrattati nelle gabbie, 68enne patteggia La Casa per l'Europa a ...TEMI: hemingway udinefvgudine rina micon rina micon hemingway villa tissanoPettirossi catturati e maltrattati nelle gabbie, 68enne patteggia La Casa per l'Europa a ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Allarme di Kiev: Mosca usa palloni-spia in Ucraina Corriere della Sera

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio, ultime notizie. Il sondaggista Noto: «Ecco l’impatto ... Il Sole 24 ORE

Il disagio di Meloni per le dichiarazioni di Berlusconi. I suoi: «Vittima di fake news di Mosca» Corriere della Sera

Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Crolla l'affluenza, seggi aperti fino alle 15. LIVE Sky Tg24

La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma, tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del ...BRUXELLES (BEGLIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea rivede al rialzo dallo 0,3% allo 0,8% la crescita del Pil italiano prevista per il 2023. A migliorare è soprattutto l’inflazione prevista, che ...