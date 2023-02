Ultime Notizie – Pd | circoli confermano Bonaccini | Schlein insegue e suona carica per i gazebo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Saranno Stefanoe Ellya contendersi la leadership del Pd nelle primarie del prossimo 26 febbraio. Un verdetto annunciato e ora confermato formalmente dalle votazioni neidel Pd chiuse domenica. Mancano ancora Lazio e Lombardia, che hanno una settimana di tempo in più per esprimersi, ma l’esito difficilmente potrà essere stravolto. Aisi presenteranno rispettivamente con il 50-52% e il 34-35%, mentre sulla soglia delle primarie si fermano Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Il voto nei, al netto del bilancio definitivo che potrà arrivare solo dopo il 19, ha comunque regalato diverse sorprese in giro per l’Italia. In Toscana, per esempio, i due candidati hanno animato un testa a testa: ...