Ultime Notizie – Iran | rilasciato il regista Mohammad Rasoulof

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le autorità di Teheran hannodal carcere di Evin iliano, arrestato lo scorso luglio per aver criticato il governo di Ebrahim Raisi. Lo riporta il giornale riformista Shargh. Il suo film sulla pena di morte in, ”Il Male non esiste”, è stato premiato con l’Orso d’Oro alla Berlinale nel 2020.è vicino aliano Jafar Panahi,dal carcere lo scorso 3 febbraio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione