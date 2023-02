Ultime Notizie – Covid oggi Italia | continua discesa contagi | report Gimbe

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023)ladidi-19 (-10,1%) in, così come i ricoveri ordinari (-6,8%) e le terapie intensive (-8,9%). Tornano a scendere anche i decessi (-36,4%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 3-9 febbraio che, rispetto alla precedente, registra una diminuzione dei nuovi casi (30.901 rispetto a 34.377) e dei morti (279 rispetto a 439). In calo anche gli attualmente positivi (196.058 da 227.985), le persone in isolamento domiciliare (192.436 da 224.094), i ricoveri con sintomi (3.459 da 3.712) e i pazienti in terapia intensiva (163 rispetto a 179). “Seppur ampiamente sottostimati – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– i nuovi casi settimanali si confermano in ulteriore ...