Ultime Notizie – Chieti | anziana donna uccisa in casa | sospetti sul figlio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unadi 88 anni, disabile, è statain. E’ successo a Casoli, in provincia di. Si chiamava Cesina Bambina Damiani. E’ stata trovata al letto con segni di strangolamento. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano (Ch) che sospettano del64enne della signora. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Era recidiva e, per questo, guardata a vista dagli operatori sanitari della Rsa della zona collinare di Salerno . Ma non è bastato questo ad impedirle di fare ciò che più volte aveva pensato: ...Inciviltà e mancanza di rispetto. Con poche parole - probabilmente - tutti si troveranno d'accordo nel commentare l'ennesimo atto vandalico (il secondo) ai danni del murales che raffigura il volto di ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Nella notte raid missilistico su Kharkiv. Il capo... Corriere della Sera

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Il disagio di Meloni per le dichiarazioni di Berlusconi: quei 90 minuti di tensione Corriere della Sera

Elezioni regionali Lazio e Lombardia: seggi aperti dalle 7 alle 15, poi lo spoglio. LIVE Sky Tg24

Regionali, l'affluenza alle 23: è un crollo Corriere della Sera

Il centro statunitense della Dolomiti Energia Trentino (9-9) Darion Atkins in vista della trasferta in Campania dalla Givova (7-11) valida per il 19° turno di campionato… Leggi ...La Lazio ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Luka Romero ma la firma tarda ad arrivare: c’è il nodo commissioni Il rinnovo di Luka Romero con la Lazio resta in stallo. Come riferisce l’edizione ...