Ultime Notizie – Carburante | prezzo diesel di nuovo più basso della benzina

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Iltorna a costare meno, il cambiamento di trend riscontrato in questi giorni in molti impianti è ora evidente anche nelle medie nazionali dei prezzi delpraticato. Per la prima volta da fine agosto i prezzi medi praticati delin modalità self service e servito risultano infatti più bassi di quelli. Questo grazie a un calo più accentuato delproseguito nel fine settimana anche con un intervento sabato di Tamoil sulraccomandato del prodotto (-1 centesimo). Quanto alle quotazioni internazionali, da segnalare che venerdì hanno chiuso in rimbalzo sia sullache sul. Venendo al dettagliorete italiana, ...

... verso il Nicaragua, da dove giungonoche lo addolorano "non poco", spiega Francesco nel dopo - Angelus, quando fa riferimento a quanto accaduto nelleore nel Paese latinoamericano, da ......che confezionano particolari sport pubblicitari in cui raccontano tutte le loronovità o, ... 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Curiosità Articolo Colonnine in ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Allarme di Kiev: Mosca usa palloni-spia in Ucraina Corriere della Sera

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio, ultime notizie. Sondaggista Noto: “Ecco quale impatto può ... Il Sole 24 ORE

Il disagio di Meloni per le dichiarazioni di Berlusconi. I suoi: «Vittima di fake news di Mosca» Corriere della Sera

Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Crolla l'affluenza, seggi aperti fino alle 15. LIVE Sky Tg24

Sono 56 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 18 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 38 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati ...La Juventus vince ma dagli spalti qualche fischio è arrivato in direzione di qualche giocatore e Allegri diventa una furia La Juventus vince ma dagli spalti qualche fischio è arrivato in direzione di ...