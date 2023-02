Ufo ' ottagonale' abbattuto da caccia Usa | è il quarto caso in pochi giorni

Ancora mistero nei cieli. Un caccia F - 16 dell'esercito Usa ha lanciato un missile aria - aria che ha abbattuto un, oggetto volante '' vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar. Lo ha dichiarato il governatore del ...Abbattuto un terzonel giro di tre giorni. L'ultimo oggetto volante non identificato aveva formaed è stato tirato giù mentre volava al confine col Canada. Era passato su siti militari ...

Si trattava di un oggetto di “forma ottagonale”, ha confermato il Pentagono e non di un pallone-spia né era simile agli ‘Ufo’ più piccoli di forma cilindrica tirati giù in Alaska e in Canada. La ...Negli ultimi tre giorni gli Stati Uniti hanno abbattuto tre UFO sul Nord America. Ci sono poche informazioni ufficiali, ma tutto fa pensare che più che oggetti alieni siano sistemi di spionaggio (cine ...