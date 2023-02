(Di lunedì 13 febbraio 2023) «Un?offensiva dicinesi nei cieli americani proprio adesso non è molto credibile, anzi è alquanto. Probabile che il fenomeno non sia di oggi o...

... il capo del North American Aerospace Defense Command, ilGlen VanHerck, ha mandato in ... ha dichiarato il comandante accendendo la fantasia degli appassionati ditanto che la Casa Bianca, ...La teoria degli ufologi: forse sono alieni, parla ilTricarico Ma cosa ci stavano a fare sugli Stati Uniti 'Dipende dai sensori che avevano a bordo e che gli americani dovrebbero avere ...

Ufo, generale Tricarico: «Palloni spia Inverosimile. Washington dia spiegazioni» ilmessaggero.it

Palloni-spia, il generale Usa: “Non escludo forme aliene” Nicola Porro

Ufo, palloni spia, oggetti spaziali misteriosi: si alza la tensione Usa ... Metro

Ufo nei cieli d'America Un generale Usa non esclude l'ipotesi aliena AGI - Agenzia Italia

“Non escludo niente, neanche gli alieni”: il generale Usa e le “piste” sugli oggetti… Il Fatto Quotidiano

Ma cosa ci stavano a fare sugli Stati Uniti «Dipende dai sensori che avevano a bordo e che gli americani dovrebbero avere recuperato. Si tratta di oggetti volanti senza pilota, spesso abbatterli ...È caccia agli oggetti non identificati nei cieli di Stati Uniti e Cina. In quelli americani, siamo al terzo ufo abbattuto in soli tre giorni. Per ultimo, quello al confine con il Canada, tirato giù ...