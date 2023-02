Ufficio Passaporti Questura Avellino | riparte l’Open Day

Di conseguenza, già da questa settimana, a partire da giovedì 16, dalle ore 14 alle ore 18, l'sarà a disposizione per le acquisizioni delle istanze di rilascio passaporto per le ...Pertanto, già da questa settimana, a partire da giovedì 16, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, l'sarà a disposizione per le acquisizioni delle istanze di rilascio passaporto per le ...

L'ufficio passaporti apre un nuovo sportello a Bagni di Lucca ... SerchioInDiretta

Passaporti, la Questura apre un nuovo sportello a Bagni di Lucca NoiTV - La vostra televisione

L'ufficio passaporti della questura di Lucca apre un nuovo sportello ... La Gazzetta del Serchio

Polizia di Stato, riparte l’open day dell’Ufficio Passaporti AvellinoToday

Aperture straordinarie dell'ufficio passaporti, ecco tutte le informazioni AbruzzoLive

PESCARA – Al fine di venire incontro alle richieste dei cittadini sul rilascio di passaporti, il Questore Luigi Liguori che nel mese di ottobre aveva rafforzato l’organico del personale del competente ...Pertanto, pur non rilevando particolari criticità in ordine al disbrigo delle istanze, in aggiunta al normale orario giornaliero di apertura, l’Ufficio Passaporti, sarà aperto anche nella giornata di ...