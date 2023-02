Ufficiale in Serie B | penalità per il Genoa | -1 in classifica

E' arrivata la decisione da parte del Giudice sportivo in merito agli episodi della gara diB tra Modena e Cagliari Di seguito il comunicatopubblicato dalla LegaB in merito al ricorso presentato dal Cagliari dopo la sconfitta per 2 - 0 contro il Modena. COMUNICATO- "Il Giudice Sportivo ha dichiarato ...... a cura di Lorenzo Cugini, la vetrina delle idee, non ancora mature per divenireufficiali. ... anche come radio, a vari eventi, manifestazioni e concerti a Chieti e paesi limitrofi, con ...

Serie B, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo su Modena-Cagliari Calciomercato.com

UFFICIALE - Serie B, Genoa penalizzato: -1 in classifica per tardivi adempimenti Irpef Tutto Napoli

Terremoto Turchia, UFFICIALE - 4 squadre si ritirano dal campionato tra Serie A e B CalcioNapoli24

Genoa penalizzato di un punto in Serie B, UFFICIALE! Juventus News 24

UFFICIALE - Serie B, 1 punto di penalizzazione per il Genoa CalcioNapoli24

Il Crotone calcio ha esonerato l'allenatore Franco Lerda. La decisione è stata presa all'indomani del pareggio casalingo con il Foggia per 1-1, ma è stata motivata soprattutto dalla serie recente di ...Serie B, -1 punto per il Genoa: il motivo. Di seguito, il comunicato della FIGC:. Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art ...