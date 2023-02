(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nelle ultime settimane il calcio italiano è stato investito dal ciclone dell’Inchiesta relativa alle plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione di ben quindici punti in classifica della, finita nel mirino degli investigatori per le operazioni a bilancio degli ultimi anni. Accuse da cui ilbianconero ha annunciato già di volersi difendere, procedendo dunque all’ultimo grado di giudizioil dispositivo della Corte d’Appello Federale. Intanto, in Serie B è arrivata un’altra penalizzazione per il calcio italiano, comminata questa volta al Genoa. Serie B, -1 punto per il Genoa: il motivo Di seguito, il comunicato della FIGC: Di seguito il comunicatodella FIGC: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Genoa è ...

Il comunicato Articoli Correlati Paolana,Maio Arriva unimportante colpo in casa della Paolana. Dopo gli acquisti di Morelli, Poltero e… Catanzaro,Kamara Arriva un ...... ha scritto l'ex Club Dogo sul suo account, mentre in rete cominciavano a circolare le ... nel 2019, quando fu ospite di Mahmood nella serata dei duetti, contribuendo in un modo o nell'...

UFFICIALE – Altro club punito dopo la Juventus: scattata la penalizzazione! Spazio Napoli

Spal, De Rossi sarà esonerato: al suo posto c'è Oddo Sky Sport

Un altro ex azzurro del 2006 in panchina Nel palmarès la B vinta a ... il Resto del Carlino

Serie B, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo su Modena ... Calciomercato.com

UFFICIALE: Altro colpo del Tristan Suarez. Dopo Bergessio arriva anche Jesus Datolo TUTTO mercato WEB

originali e certif. in allestimento limited acc. auto praticamente da salone tagliandata ufficiale gommata in ottime condizioni sia di interni che di carrozzeria.. visionare foto nostra offerta euro ...originali e certif. in allestimento executive. auto praticamente da salone unico proprietario percorso per l80 solo autostrada tagliandata ufficiale documentato gommata in ottime condizioni sia di ...