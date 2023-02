Ue | stime Pil in crescita Più lontana la recessione dell’Italia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ad appena un anno dall’invasione della Russia in Ucraina l’economia europea è entrata nel 2023 in condizioni migliori di quanto ci si attendesse lo scorso autunno ed ha evitato “per un pelo” unaeconomica. Lo dicono le previsioni invernali della Commissione Europea, il Winter Economic Forecast 2023, in cui vengono riviste al rialzo le prospettive diper quest’anno allo 0,8% nell’UE e allo 0,9% nell’Area Euro (dallo 0,3% indicato nella stima autunnale). Il tasso diper il 2024 invece rimane invariato, rispettivamente all’1,6% per l’UE ed all’1,5% per l’Area Euro. Nientetecnica L’economia dunque eviterà latecnica in entrambe le aree, grazie alla robusta espansione registrata nella prima metà del 2022, al rallentamento inferiore al previsto registrato ...

'Grazie all'eredità di #Draghi ledella Commissione Ue parlano diitaliano in crescita a +0,8% per il 2023 e di inflazione prevista in calo nel 2023 al 6,1% e nel 2024 al 2,6%. Si sta meglio solo se la politica è seria!'. Lo ...Zona euro: l'Ue alza stimaa +0,9% per 2023, nel 2024 +1,5% La Commissione alza lesulla crescita per quest'anno allo 0,9% anche nell'area dell'euro (quindi appena uno 0,1% in più rispetto ...

L'Ue vede al rialzo la stima sul Pil 2023: +0,9% Avvenire

Ue alza le stime, Pil Italia sale dello 0,8% nel 2023 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Pil, Ue alza stime Italia: +0,8% nel 2023 Adnkronos

Ue alza le stime, Pil Italia sale dello 0,8% nel 2023 La Gazzetta del Mezzogiorno

Ue alza le stime, Pil Italia sale dello 0,8% nel 2023 Alto Adige

indicando una crescita del PIL dello 0,8% quest’anno e limando la crescota del prosismi a +1%. Per la prima volta l’Ue ha rivisto al rialzo anche le previsioni di crescita della Germania, per cui ...Lo riportano le previsioni economiche diffuse dalla Commissione. Per il 2024 si stima una crescita del Pil dell’1% e un’inflazione al 2,6%. “Dopo la lieve contrazione registrata nell’ultimo trimestre ...