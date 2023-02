Ue alza le stime | Pil Italia sale dello 0 | 8% nel 2023

BRUXELLES - L'Ue è pronta a uscire dal tunnel della recessione. Anzi, quest'anno eviterà di caderci dentro. Le previsioni economiche della Commissione europea danno una boccata d'ossigeno all'Unione. ...SEGUI LA DIRETTA L'Ue evita la recessione La Commissionelesulla crescita per quest'anno allo 0,9% nell'area dell'euro e allo 0,8% nell'Ue, rispetto a 0,6% e 0,5% attesi ...

Riduce stima inflazione a 6,1% in 2023, sara' al 2,6% in 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 feb - La Commissione europea stima che quest'anno il Pil italiano crescera' dello 0,8% e ...La Commissione Ue rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2023. Secondo le previsioni invernali rese note oggi da Bruxelles, infatti, il Pil dovrebbe salire dello 0,8% quest'anno e ...