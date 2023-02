Ucraina-Russia | Kiev | “Berlusconi bacia mani insanguinate di Putin”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Con le sue “assurde accuse” al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Silvio“tenta dire ledi” come fece con Gheddafi e “incoraggia laa continuare i suoi crimini”. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko commenta così l’ultima uscita del leader di Forza Italia, esprimendo “apprezzamento per la pronta risposta di Giorgia Meloni” a sostegno di. In un post su Facebook, Nikolenko ricorda di aver lavorato nel 2010 presso l’ambasciatain Libia: “Ricordo bene quando l’allora presidente del Consiglio Silviovolò per incontrare Muammar Gheddafi. Durante una cerimonia ufficiale alla presenza delle telecamera ...