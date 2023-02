... come pure i governatori a partire dal venetoZaia potrebbero tornare a farsi sentire. Il ... puntando ad essere nella capitaleentro il 24 del mese, anniversario dell'invasione russa. Un ......taglio medio c'è il bilancio degli aiuti messi in campo per i profughi ucraini (Guerra in, ... scrivono Dee Merlo. Il tema regionali torna anche nel fondo a firma dell'economista Emanuele ...

La guerra in Ucraina dal fronte russo, l’intervista al reporter Luca Steinamann Quotidiano di Sicilia

La guerra in Ucraina dal fronte russo nel nuovo libro di Steinmann ilGiornale.it

La guerra in Ucraina vista dalla Russia: il racconto di Steinmann oltre la propaganda L'HuffPost

Ucraina: P. De Luca (Pd), ‘compromessa credibilità internazionale Italia’ La Ragione

Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 12 febbraio. Kiev ... La Stampa

Lo riporta l'emittente ucraina Suspilne aggiungendo che l'attacco russo ha impedito oggi ai treni da Leopoli e da Kiev di raggiungere Kherson. I binari sono stati danneggiati e quindi i treni sono ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Nella maggioranza che sostiene il governo italiano ci sono gli amici di Putin. Ieri ne abbiamo avuto ancora una volta conferma. Come giustifica la premier Meloni queste po ...