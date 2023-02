Ucraina | Crosetto | “Posizione Italia non è messa in discussione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – “I governi parlano con gli atti. Gli atti di questo governo, approvati dal Parlamento da tutte le forze politiche, pare siano abbastanza chiari: ladell’non può essereine non èindalla maggioranza né da gran parte dell’op”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoa margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della scuola ufficiali dei Carabinieri (VIDEO). Le parole del ministro arrivano dopo le polemiche suscitate dalle posizioni espresse dal leader di ForzaSilvio Berlusconi, che ieri ha affermato come, contrariamente alla presidente Meloni, “da premier non avrei mai parlato con Zelensky”. “Bastava che cessasse di attaccare le due ...