Ucraina | Conte | “Continueremo a batterci per promuovere un negoziato”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 febbraio 2023) ROMA – “Giorgia Meloni si è affannata ad abbracciare Zelensky, rimediando un rapido saluto con lui a Bruxelles, dopo l’esclusione del Governo italiano dal confronto a Parigi di Francia e Germania con il presidente ucraino. Berlusconi, invece, con Zelensky non vuole parlarci e si lascia andare a prese di posizione inaccettabili. Sono due posizioni diametralmente opposte, che ci fanno dubitare che Meloni e Berlusconi siano al Governo insieme e formino ancora una maggioranza”. Lo afferma il leader del M5S Giuseppe, aggiungendo: “In questo deprimente gioco delle parti siamo preoccupati per l’Italia, che su un tema come la guerra inrischia di rimanere ai margini, senza un peso e senza nemmeno una parvenza di strategia, e questo proprio in una fase storica in cui si stanno riscrivendo gli scenari geo-politici dei decenni a venire. Per conto ...