Ucraina | Berlusconi | «Un piano Marshall al posto delle armi» FI chiarisce | «Sostegno mai messo in dubbio»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Alcune frasi di Silviosull’ieri hanno scatenato polemiche da parte dell’opposizione, perché sono state lette come un cambio di linea rispetto agli impegni assunti da Forza Italia e, a caduta, in seno al governo. A fare chiarezza, però, sugli intenti del leader azzurro è intervenuta una nota di Forza Italia, che ha sgombrato il campo dagli equivoci spiegando che «ildel presidentein favore di Kiev non è mai statoin». Sono state poi fonti di Palazzo Chigi a ribadire che «ilall’da parte del governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l’esecutivo». Le parole di ...

