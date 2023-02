Ucraina | Berlusconi spopola sui siti russi | meno sui media ucraini

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le dichiarazioni di Silviosull'inopportunità, a suo avviso, di parlare con il presidente Volodymyr Zelensky, trovano ampia eco stamane sui, canali Telegrame, per ora, ...

...ricordò la sua amicizia con il capo del Cremlino. Il Ministro degli Esteri, e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, prova a ricucire: "Il sostegno in favore dell'...L'agenziaUnian rileva che "l'ex primo ministro italiano Silvioha criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha affermato che gli Stati Uniti non dovrebbero aiutare il ...

Berlusconi ha di nuovo messo in imbarazzo il governo sull’Ucraina Il Post

Berlusconi di nuovo contro Zelensky: “Civili uccisi per la sua ostinazione in Donbass” Il Fatto Quotidiano

Ucraina ultime notizie. Berlusconi: Da premier non avrei incontrato Zelensky. Fi: Sostegno a Kiev Il Sole 24 ORE

Anche Tajani smentisce Berlusconi: «Forza Italia sta con l'Ucraina». Pd e Azione all'attacco: «Ecco perché l'Italia è ... Open

Berlusconi: “Serve un piano Marshall per la pace in Ucraina. Non sto dalla parte di Putin” ilGiornale.it

20.30 Berlusconi: Usa aiuti Kiev,ma stop armi Per la pace nel conflitto russo-ucraino "il presidente Usa dovrebbe dire a Ze- lensky che è a sua disposizione con un piano Marshall per ricostruire ...“Non recatevi in Russia, a causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione ingiustificata e su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze militari russe, del rischio di molestie e della ...