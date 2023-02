Ucraina | Berlusconi | “Da premier non sarei andato da Zelensky” | Palazzo Chigi | “Sostegno a Kiev è saldo”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Silvioè tornato a parlare della guerra inattaccando il presidente Volodymyr. Questa volta ha polemizzato anche nei confronti dellaGiorgia Meloni, che ha appena terminato una settimana di incontri con gli altri leader europei. Si acuisce la crepa in maggioranza sul tema ucraino, dopo che, uscendo dal seggio dopo aver L'articolo proviene da Inews24.it.

Le dichiarazioni rese dall'ex presidente del consiglio italiano Silviosull'e sul presidente ucraino Zelensky rimbalzano sulla stampa estera. Il britannico THE TIMES sottolinea comesi avrebbe detto che 'gli Usa dovrebbero ritirare il loro ...Le parole del leader di FI hanno scatenato lo sdegno dei partiti fuori dalla maggioranza. Mentre Forza Italia corre in soccorso del suo numero uno - 'solamente preoccupato per le sorti della guerra' - ...

Berlusconi ha di nuovo messo in imbarazzo il governo sull’Ucraina Il Post

Berlusconi: «Da premier non avrei incontrato Zelensky». «Disagio» nel governo Il Sole 24 ORE

Il governo ucraino sulle parole di Berlusconi: "E' un agitatore per conto di Putin, danneggia la reputazione … la Repubblica

Berlusconi: da premier non sarei andato da Zelensky. Palazzo Chigi: "Sostegno Italia a Kiev è saldo" RaiNews

Guerra Ucraina Russia, news. Berlusconi contro Zelensky: Fi: "Sosteniamo Kiev". LIVE Sky Tg24

20.30 Berlusconi: Usa aiuti Kiev,ma stop armi Per la pace nel conflitto russo-ucraino "il presidente Usa dovrebbe dire a Ze- lensky che è a sua disposizione con un piano Marshall per ricostruire ...Per l’emittente tedesca ZDF “L’ex capo del governo italiano, Berlusconi, ancora una volta ha suscitato indignazione con dichiarazioni su Zelensky. Nel frattempo, il primo ministro Meloni ha promesso ...