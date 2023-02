(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’di Washington aha chiesto ai cittadiniche si trovano indi lasciare immediatamente il Paese e agli altri di evitare di recarvisi. E’ quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell’americana in, che dice di ”non recarsi ina causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione russa dell’. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano indevono lasciare immediatamente il Paese”. L’di Washington amette inoltre in guardia dal fatto che ”i cittadinipotrebbero essere arrestati da parte di funzionari della sicurezza del governo russo” e nei loro confronti potrebbe ...

L'americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare "immediatamente" il Paese: è quanto si legge in un comunicato della sede diplomatica pubblicato online. I cittadini ...Perché potrebbero arrivare "conseguenze imprevedibili dell'invasione immotivata e su larga scala dell'da parte delle forze militari russe". Ma l'mette anche in guardia dalle ...

Guerra in Ucraina, ambasciata Usa a Mosca: "Americani via dalla Russia immediatamente" Sky Tg24

Ucraina, ambasciata Usa a Mosca: "Americani via da Russia subito" Adnkronos

Ucraina, ambasciata Usa a Mosca: “Americani via da Russia subito” Il Sannio Quotidiano

Ucraina; l'ambasciata Usa avverte i cittadini americani: 'Via immediatamente dalla Russia' Agenzia ANSA

Usa: Biden, 'mostrato a Cina che se minaccia nostra sovranità proteggiamo America' Virgilio

L'ambasciata di Washington a Mosca ha chiesto ai cittadini ... di "non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione russa dell'Ucraina. I cittadini statunitensi che vivono ...E' quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell'ambasciata americana nella capitale russa, che dice di ''non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione russa ...