(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'di Washington aha chiesto ai cittadiniche si trovano indi lasciare immediatamente il Paese e agli altri di evitare di recarvisi. E' quanto si legge in una nota ...

Perché potrebbero arrivare "conseguenze imprevedibili dell'invasione immotivata e su larga scala dell'da parte delle forze militari russe". Ma l'mette anche in guardia dalle ......in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione russa dell'. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese''. L'...

Ucraina, ambasciata Usa a Mosca: "Americani via da Russia subito" Adnkronos

Ucraina, ambasciata Usa a Mosca: “Americani via da Russia subito” Il Sannio Quotidiano

L'allarme dell'ambasciata Usa ai cittadini americani: «Andate via ... Open

Guerra Ucraina Russia, news. Berlusconi contro Zelensky: Fi: "Sosteniamo Kiev". LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Berlusconi: Da premier non avrei incontrato Zelensky. Fi: Sostegno a Kiev Il Sole 24 ORE

L’Ambasciata americana invita inoltre cittadini americani a “non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione immotivata e su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze ...L'ambasciata americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare "immediatamente" il Paese: è quanto si legge in un comunicato della sede diplomatica pubblicato online. (ANSA) ...