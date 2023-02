La morte di Brianna Ghey sta sconvolgendo la Gran Bretagna . La giovane potrebbe essere stataproprioaveva scelto di essere una ragazza. Brianna, infatti, era nata maschio, ma da sempre era apparsa molto femminile e da diversi mesi aveva iniziato la sua transizione per diventare ......in Francia e solo lì inizia a mettere insieme i pezzi e a capire come è arrivato lì e". ... World Beyond , nella quale una scienziata in un laboratorio francese abbandonato vieneda un ...

Uccisa perché trans: Brianna massacrata in un parco a solo 16 anni, arrestati due adolescenti ilmattino.it

Ergastolano in permesso ammazza due donne e si suicida AGI - Agenzia Italia

L’addio a Yana di parenti e amici: «Uccisa perché voleva essere ... Prima Bergamo

Uccisa dall'amianto perché abbracciava il padre con la tuta da operaio Ditta condannata a risarcire 700mila eu ilgazzettino.it