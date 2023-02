Tutta l’energia del Carnevale Amalfitano è pronta a sprigionarsi 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa) – Che la festa abbia inizio! Allegria è la parola chiave del, in programma dal 19 al 21 febbraio. Tre giorni di sano divertimento, promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Un programma di eventi, dedicato a tutte le fasce di età, per vivere la dimensione collettiva del “fare festa”, con una serie di eventi organizzati in sinergia tra l’assessorato alla Cultura, Beni culturali, Tradizioni ed Eventi, retto da Enza Cobalto, e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Infanzia, Scuola e Istruzione, Francesca Gargano. Prosegue e si intensifica la collaborazione con il Grandi Maiori, tra i carnevali storici d’Italia, che quest’anno ha scelto come tema ispiratore e leitmotiv per i suoi carri allegorici e le sculture artigianali in ...