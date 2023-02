“Tutta la bellezza e il dolore” | la vita senza censure di Nan Goldin | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il titolo rubato alle carte di uno psichiatra. L’amata sorella della fotografa statunitense Nan, era in cura per esser ragazza anticonformista con il piglio orgoglioso di una condotta sessualmente libera. Su di lei il medico si pronunciò così: “Vede il futuro,lae lo spargimento di sangue”. Una storia vera, Leone d’oro alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia e candidato all’Oscar come Miglior documentario: “lae il”, il film epico della regista Laura Poitras, arriva nelle sale cinematografiche italiane per tre giorni, il 12, 13 e 14 febbraio 2023. La discesa e la salita di una donna, e una New York ruggente e struggente. I Re dell’oppio “lae il”, Trailer ...