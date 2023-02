Turchia | quei neonati più forti del terremoto | «Non fatemi l' iniezione» I miracoli e le paure dei piccoli sopravvissuti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Yavuz Canbaz non ha ancora compiuto tre anni. Per 159 ore è rimasto prigioniero del buio, delle pietre, della polvere e della solitudine. Sotto le macerie di un palazzo polverizzato dal sisma...

Berlino avrebbe infine consegnato il suo equipaggiamento a Zelensky e come richiesto dalla, ... 'È successo tutto dopomaledetti vaccini, mio marito non si è mai ammalato prima. Siamo stati ......anche nei cimiteri di paesini minuti perchéluoghi non esistono più. A contare le vittime giungono da fuori e sollevano prefiche in mancanza di parenti. Non è detto che le urne della...

Turchia, quei neonati più forti del terremoto: «Non fatemi l'iniezione» ilmattino.it

Erdogan e il boom economico «drogato» dal cemento, schiacciato dal terremoto Avvenire

Gli arresti per gli abusi edilizi in Turchia Il Post

Turchia, le grida sotto le macerie e le accuse sulla qualità degli edifici: «Quei palazzi si sono sbriciolati» Corriere della Sera

Terremoto Turchia e Siria, quei bambini più forti della morte. Al buio ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Proteo, splendido esemplare di pastore tedesco, era stato inviato assieme ad altri quindici cani, dal Messico in Turchia a seguito del sisma che ha scomvolto quella regione. Specializzato in soccorso, ...Ciò che sta vivendo la Turchia, giorno dopo giorno ... su dieci edifici distrutti sono uno o due quelli in cui, statisticamente, si riesce a cercare in modo efficace. Detto ancora in modo più brutale: ...