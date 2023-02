Turchia | Proteo | il cane da soccorso muore di fatica mentre cerca superstiti

(Di lunedì 13 febbraio 2023), un pastore tedesco da, è mortovatra le macerie del terremoto in. Il, in forza all’esercito messicano, faceva parte della delegazione del Paese e partecipava da giorni alle attività di ri. @sedenamx Gracias #por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano #fuerzaturquia?? #sismo #esperanza ? sonido original - SEDENAmx L’annuncio della sua scomparsa è stato dato sui social da Sedena, il Segretariato per la Difesa Nazionale della nazione latina: “I membri dell’esercito e dell’aeronautica messicana sono profondamente addolorati per la perdita del nostro grande compagno, il. Hai compiuto la tua ...

Morto di fatica, il cane eroe del terremoto inUno dei Paesi che ha inviato fin da subito aiuti in, in seguito al tragico terremoto del 6 febbraio, è stato il Messico : tra questi c'era anche ..., il cane messicano che ha dato la vita tra le macerie turche Non ce l'ha fatta invece, uno dei 16 cani da soccorso inviati indal Messico: è morto "in azione" ha annunciato ieri ...

Morto di fatica Proteo, il cane eroe del terremoto in Turchia Today.it

Terremoto Turchia, morto di fatica Proteo, il cane soccorritore inviato dal Messico. «È un eroe» ilgazzettino.it

Il commovente tributo a Proteo, cane da soccorso messicano morto durante le operazioni post terremoto in Turchia La Stampa

Hai compiuto la missione da eroe: l'addio a Proteo, cane da ricerca morto nei soccorsi in Turchia Fanpage.it

In Turchia muore Proteo, cane da soccorso messicano: "Hai compiuto la tua missione, sei stato eroico" La Stampa

TURCHIA – Ha lottato, per sé ma soprattutto per gli altri. Fino alla fine, fino a quando la stanchezza è stata troppa per resistere. Proteo, il bellissimo cane da soccorso impegnato nelle operazioni ...È passata una settimana dal terribile terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, un sisma di magnitudo 7.8 ... (La Stampa) Come accaduto poche ore fa al povero Proteo, il cane soccorritore messicano ...